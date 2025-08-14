الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
بوتين: روسيا وأمريكا ربما تبرمان اتفاقا للحد من الأسلحة النووية

منذ 9 دقائق
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الإدارة الأمريكية تبذل “جهودا صادقة” لحل النزاع في أوكرانيا، وأشار إلى أن موسكو وواشنطن قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وفي اجتماع بالكرملين مع كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الروس، قال بوتين إنه أطلعهم على الوضع في المفاوضات بشأن أوكرانيا مع الولايات المتحدة، والمحادثات الثنائية مع كييف.

وقال بوتين “أود أن أخبركم عن المرحلة التي وصلنا إليها مع الإدارة الأمريكية الحالية، والتي، كما يعلم الجميع، تبذل، في رأيي، جهودا نشطة وصادقة للغاية لوقف القتال وإنهاء الأزمة والتوصل إلى اتفاقات تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع”.

وقال بوتين إن المناقشات مع الولايات المتحدة تهدف إلى تهيئة “ظروف السلام على المدى الطويل بين بلدينا وفي أوروبا والعالم ككل، إذا توصلنا إلى اتفاقات في مجال الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في المراحل المقبلة”.

ومن المقرر أن يعقد بوتين قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا غدا الجمعة.

وتمتلك روسيا والولايات المتحدة أكبر ترسانتين من الأسلحة النووية في العالم.

والركيزة الأخيرة المتبقية للحد من الأسلحة النووية بين البلدين هي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت)، التي من المقرر أن ينتهي سريانها في الخامس من فبراير شباط 2026.

