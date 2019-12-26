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بوتين: روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام أربع مرات بالفعل

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قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره أنه “بدونك، والعلاقة التي تربطنا، لربما كنا (روسيا وإسرائيل) بالفعل في حالة حرب بالفعل”.

جاء ذلك في مقابلة اجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي مع نتنياهو، اليوم الأربعاء.

وقال بوتين، بحسب نتنياهو، إن روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام “أربع مرات بالفعل”.

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وذكرت صحيفة”جيروزاليم بوست” التي أوردت المقابلة، أن أسباب هذه الاشتباكات التي كادت أن تقع، هى نتاج أنشطة روسية وإسرائيلية في سوريا، غير أن نتنياهو لم يوضح تلك الأسباب.

يشار إلى أن نتنياهو قام بعدة زيارات لروسيا للقاء بوتين كان موضوعها الرئيسي الوضع في سوريا وانشطة ايران هناك والتنسيق بين بلديهما.

جدير بالذكر أن هناك آلية تنسيق بين إسرائيل وروسيا لمنع احتكاك بين قواتهما في سوريا، حيث تنشر موسكو قوات لدعم قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما تقوم الدولة العبرية بطلعات جوية تستهدف الوجود الإيراني في سوريا.

المصدر د.ب.أ

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