بوتين: سنرد إذا أقام الناتو بنية تحتية في فنلندا والسويد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا سترد بالمثل إذا أقام حلف شمال الأطلسي “ناتو” بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله إنه لا يستبعد أن تشهد علاقات موسكو مع هلسنكي وستوكهولم توترا بسبب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

جاء تعليق بوتين بعد يوم من موافقة تركيا على محاولة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بعد أن اتفقت الدول الثلاث على حماية أمن بعضها البعض.

بايدن يشكر أردوغان

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على إبرام اتفاق مع فنلندا والسويد مهد الطريق أمام دولتي الشمال الأوروبي للترشح لحلف شمال الأطلسي “الناتو” قريبا.

وفي تصريحات مقتضبة قبل اجتماع الرئيسين على هامش قمة حلف الأطلسي في مدريد، شكر بايدن أردوغان أيضا على جهود أنقرة للمساعدة في إخراج الحبوب من أوكرانيا.

وقال أردوغان إنه يأمل أن تساعد الدبلوماسية في حل القضايا المتعلقة بصادرات الحبوب الأوكرانية.

وأعلنت تركيا، الثلاثاء، أنها تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد مفاوضات مع الدولتين، حصلت فيها على ما أرادته، بحسب بيان تركي رسمي.

والتقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عصر الثلاثاء، نظيره الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن، قبل ساعات من الافتتاح الرسمي لقمة حلف الناتو في العاصمة الإسبانية، مدريد، وقد أسفرت ذلك عن توقيع الدول الثلاث على مذكرة تفاهم فيما بينها.