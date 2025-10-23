بوتين سيلتقي ترامب رغم الإلغاء.. الحوار أفضل من الحرب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء اجتماعهما للتفاوض حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوراج، ألاسكا، الولايات المتحدة، 15 أغسطس 2025. رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه يتوقّع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب “رغم كل شيء”، وذلك بعد يوم من إعلان ترامب إلغاء الاجتماع الذي كان مقرّرًا عقده في بودابست.

وأوضح بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي، أن “رئيس الولايات المتحدة قرر إلغاء أو تأجيل الاجتماع”، مضيفًا: “أعتقد أنه يقصد التأجيل… فالحوار دائمًا أفضل من المواجهة والخلافات، بل وأفضل من الحرب”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن واشنطن هي من اقترحت عقد اللقاء وتحديد مكانه، لكنه عبّر عن مخاوفه من قِصر الفترة الزمنية للتحضير له، مؤكدًا أن موسكو كانت ترغب في إعداد جيد قبل انعقاده.

وكان ترامب قد أعلن، بعد محادثة هاتفية مع بوتين الأسبوع الماضي، إمكانية عقد اجتماع في العاصمة المجرية لمناقشة الحرب في أوكرانيا، قبل أن يتراجع لاحقًا عقب فرض عقوبات أميركية جديدة على شركات النفط الروسية، معتبرًا أن “اللقاء لن يحقق النتيجة المرجوة”.

ورغم ذلك، شدّد ترامب على أنه ما زال يعتزم لقاء بوتين في المستقبل القريب.