الثلاثاء 26 شعبان 1443 ﻫ - 29 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“بوتين في مأزق”.. رد غير متوقّع على دفع الغاز بالروبل!

منذ 13 ساعة
الغاز الروسي

الغاز الروسي

A A A
طباعة المقال

أعلن روبرت هابك، وزير الاقتصاد الألماني، أن دول مجموعة السبع اعتبرت، يوم الاثنين، أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل “غير مقبولة” وتُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتن “في مأزق”.

وقال هابك إثر اجتماع عبر الإنترنت مع نظرائه في مجموعة السبع، “جميع وزراء مجموعة السبع توافقوا على أن شرط روسيا انتهاك أحادي وواضح للعقود القائمة… مما يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول”.

وأضاف “أعتقد أنه ينبغي تفسير هذا المطلب بواقع أن بوتن في مأزق”.

وأعلن فلاديمير بوتن الأسبوع الماضي أن روسيا لن تقبل بعد الآن مدفوعات بالدولار أو اليورو لشحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مانحاً السلطات الروسية أسبوعاً لوضع نظام دفع جديد بالروبل.

وقال روبرت هابك “نطلب من الشركات المعنية عدم الاستجابة لطلب بوتن”، واصفاً روسيا بأنها “مورِّد غير موثوق”.

وأضاف الوزير الذي تترأس بلاده هذا العام مجموعة السبع (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان وألمانيا وإيطاليا)، أن هذا المطلب يظهر “بوضوح محاولة بوتن لتقسيمنا”.

وأوضح الرئيس الروسي أن قراره كان بمثابة رد فعل على قرار الغرب تجميد الأصول الروسية لمعاقبة موسكو بعد إطلاق عمليات عسكرية في أوكرانيا.

ونددت دول أوروبية عدة تشتري الغاز الروسي، من بينها ألمانيا وبولندا وفرنسا بهذا الطلب، معتبرين أن روسيا تنتهك بذلك عقودها مع الشركات الأوروبية التي تشتري الغاز.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
للسيطرة على ماريوبول.. “كماشة” روسية لمحاصرة القوات الأوكرانية
المفاوضات الأوكرانية الروسية في تركيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تحذّر فريقها المفاوض في تركيا من الأكل والشرب!
مستشفى الأطفال الذي تم قصفه في ماريوبول
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
حرب شوارع في ماريوبول ومحاولة لفتح 3 ممرات إنسانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محطة محروقات
ترقبوا تسعيرة جديدة للمحروقات غداً!
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
“كمائن الليل”.. ماذا نعرف عن الفرقة التي أوقفت زحف روسيا نحو كييف؟
جبران باسيل
مديرة في منصب رفيع قريبة من باسيل… صفقات واموال وعقارات من اين لك هذا؟