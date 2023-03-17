بوتين في ورطة.. الجنائية الدولية تصدر مذكرة للقبض عليه

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (الجمعة 17-3-2023) مذكرة للقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا.

ودأبت موسكو على نفي الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية في مذكرتها الأولى بشأن أوكرانيا إلى اعتقال بوتين للاشتباه في تورطه في ترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

ولم يصدر رد من الكرملين حتى الآن على طلب للتعقيب.

وفي وقت سابق من الأسبوع أفادت رويترز بأن من المتوقع أن تصدر المحكمة مذكرات للقبض على مسؤولين روس.

ومن ناحية أخرى أصدرت المحكمة مذكرة للقبض على ماريا لفوفا بيلوفا المفوضة الروسية لحقوق الأطفال بنفس التهم.

نيران الحرب مستمرة

ميدانياً، واصلت القوات الأوكرانية اليوم الجمعة صد الهجمات الروسية على مدينة باخموت المدمرة التي تعد نقطة محورية لروسيا في محاولاتها على مدى ثمانية أشهر التقدم عبر منطقة دونيتسك الصناعية في شرق أوكرانيا على الحدود معها.

وتسنى لمراسلين من رويترز على بعد 1.5 كيلومتر تقريبا من الخطوط الأمامية سماع دوي قصف المدفعية من الجانبين وأصوات طلقات الأسلحة الصغيرة أمس الخميس.

وقال الجندي إيهور (36 عاما) من موقع القصف بقذائف المورتر إن القوات الأوكرانية استُهدفت بضربات جوية وقذائف مورتر وقصف بالدبابات.

وأضاف من خندق عميق “أنت لا تتحقق دائما مما يطير فوق رأسك”.

وباتت باخموت أكثر معارك المشاة دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. واستولت القوات الروسية بقيادة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة على الجزء الشرقي من المدينة لكنها فشلت حتى الآن في حصارها.

وقالت المخابرات البريطانية اليوم الجمعة إن بعض المقاتلين الروس عبروا النهر الذي يقسم المدينة لكن القوات المسلحة الأوكرانية ما زالت تدافع عن الجزء الغربي.