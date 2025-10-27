الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين: "كل شيء يسير وفق الخطة" في العلاقات مع كوريا الشمالية

منذ ساعتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يغادران بعد اجتماع في بكين، الصين، 3 سبتمبر 2025.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يغادران بعد اجتماع في بكين، الصين، 3 سبتمبر 2025.

A A A
طباعة المقال

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين من وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشو سون هي أن تخبر الزعيم كيم جونج أون بأن “كل شيء يسير وفق الخطة” في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع وزيرة الخارجية في الكرملين.

من زاوية آخرى، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بدلاً من إجراء اختبارات صاروخية نووية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك غواصة نووية متمركزة قبالة السواحل الروسية.

وجاءت التصريحات بعد إعلان موسكو يوم الأحد عن اختبار ناجح لصاروخ كروز من طراز بوريفيستنيك، قالت روسيا إنه قادر على اختراق أي نظام دفاعي، مع نيتها نشر السلاح قريباً.

وقال ترامب للصحفيين: “هم يعلمون أن لدينا غواصة نووية، هي الأعظم في العالم، قبالة شواطئهم، لذا ليس من الضروري أن تقطع الصواريخ مسافة 8,000 ميل”. وأضاف موجهاً كلامه لبوتين: “يجب أن تنهي الحرب، التي كان من المفترض أن تستمر أسبوعاً واحداً، لكنها الآن في عامها الرابع. هذا ما يجب أن تفعله بدلاً من اختبار الصواريخ”.

وأكد ترامب أنه يسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي تعتبر الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه أشار إلى أن تحقيق السلام هناك أصعب من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أو إنهاء الصراع بين الهند وباكستان. وعند سؤاله عن فرض عقوبات إضافية على روسيا، اكتفى بالقول: “ستعرفون ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المقاومة تكثف جهود انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين وضغوط أميركية لتسريعها
المقاومة الفلسطينية تبذل جهوداً مكثفة لاستكمال انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة
علم تشيلي
تشيلي.. الشيوعية جانيت جارا تتقدم في استطلاعات الرئاسة قبل الجولة الأولى
الحكومة الإسبانية
قيادة حزب معا لأجل كتالونيا توافق على سحب دعمها للحكومة الإسبانية

الأكثر قراءة

صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟
مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!