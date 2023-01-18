بوتين: لا بديل عن النصر في حرب أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنّه لا بديل عن النصر في العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها بلاده في أوكرانيا.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الأربعاء، خلال زيارة لمصنع أسلحة في مسقط رأسه سان بطرسبرج، قال بوتين للعمال والصحفيين “النصر مؤكد، لا شك لدي في ذلك”.

وأضاف إن المجمع الصناعي العسكري الروسي ينتج من صواريخ الدفاع الجوي بقدر ما تنتجه كل دول العالم.

والأحد الماضي، شدد بوتين على أنّ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تسير في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

وأشار بوتين في تصريحاتٍ له نقلتها قناة “روسيا 1″، إلى أنّ ديناميكيات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إيجابية وكل شيء يسير ويتطور حسب تعبيره.

وعبر الرئيس الروسي عن أمله بهذا الإطار، بأن يعمل المقاتلون الروس في الإطار الذي يجعل النتائج مرضية للجميع.

الحل الأخير لهتلر

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء إن الولايات المتحدة شكلت ائتلافا من الدول الأوروبية لحل “المسألة الروسية” بالطريقة نفسها التي سعى بها أدولف هتلر إلى “حل أخير” لإبادة يهود أوروبا.

وقال لافروف، الذي أحدث ضجة دولية العام الماضي بتعليقات عن هتلر، إن واشنطن تستخدم الأسلوب نفسه الذي استخدمه نابليون والنازيون في محاولة إخضاع أوروبا من أجل تدمير روسيا.

وأضاف أنه باستخدامهم أوكرانيا وكيلة لهم فإنهم “يشنون حربا على بلادنا بالمهمة نفسها: ‭’‬الحل الأخير‭’‬ للمسألة الروسية”.

وأضاف “بالضبط مثلما أراد هتلر ‭’‬حلا أخيرا‭’‬ لمسألة اليهود، الآن، إن استقرأتم السياسيين الغربيين … فإنهم يقولون بوضوح إن روسيا يجب أن تعاني من هزيمة استراتيجية”.