بوتين: لا عمليات عسكرية جارية في ماريوبول الأوكرانية

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال اليوم الثلاثاء إن مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة تم “تحريرها” وأنه لا توجد عمليات عسكرية جارية هناك، في تناقض مباشر مع رواية كييف للأحداث.

وذكر الكرملين أن بوتين أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة أنه يتعين على كييف “تحمل المسؤولية” عن الأشخاص المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، ودعوة المقاتلين هناك إلى إلقاء السلاح.

وقال الكرملين في بيان بشأن المكالمة إن “أسرى الحرب لهم الحق في الحياة والرعاية الطبية والعلاج وفقا للمعايير القانونية الدولية”.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية سقوط مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا، وقالت إن القوات الروسية تحاول حصار المواقع المحصنة في شرق أوكرانيا. وقالت على “تويتر” إن التقارير تفيد بسقوط مدينة كريمينا، وأن قتالا عنيفا يدور جنوبي مدينة إيزيوم بينما تحاول القوات الروسية التقدم إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

وأضافت الوزارة في نشرتها الدورية عن العمليات الحربية في أوكرانيا: “تجهز القوات الأوكرانية دفاعات في زابوريجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من الجنوب”.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الحكومة الأوكرانية. وزعمت روسيا قبل أيام أنها استولت على المدينة. وتقع كريمينا على بعد نحو 575 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف.