بوتين: لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في حرب نووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان نشره الكرملين اليوم الواقع في 1 آب 2022 إنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في أي حرب نووية وإنه يجب عدم بدء مثل هذه الحرب أبدا.

وجاء تصريح بوتين فى رسالة إلى المشاركين في مؤتمر حول معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، بعد أكثر من خمسة أشهر من حربه على أوكرانيا.

وقال بوتين “ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في حرب نووية ولا ينبغي إطلاقها أبدا ونحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي”.

وتصاعد القلق الدولي من خطر المواجهة النووية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط. وفي خطاب ألقاه في ذلك الوقت، أشار بوتين بوضوح إلى الترسانة النووية التي تملكها بلاده وحذر القوى الخارجية من أي محاولة للتدخل.

وقال “كل من يحاول إعاقة عملنا يجب أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا. وسيؤدي إلى عواقب لم تواجهوها من قبل في تاريخكم”.

وبعد أيام، أمر بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.

ورفعت الحرب في أوكرانيا التوترات الجيوسياسية إلى مستويات لم لم تبلغها منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مارس آذار “عاد احتمال نشوب صراع نووي الآن إلى نطاق الاحتمالات، بعد أن كان شيئا لا يمكن تصوره في السابق”.

وتحدث الساسة في كل من روسيا والولايات المتحدة علنا عن مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة. وقال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) في أبريل نيسان إنه بالنظر إلى الانتكاسات التي عانت منها روسيا في أوكرانيا “لا يمكن لأي منا أن يستخف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل للأسلحة النووية التكتيكية أو الأسلحة النووية منخفضة القوة”.

واتهمت روسيا، التي تسمح عقيدتها العسكرية باستخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد وجودي، الغرب بشن “حرب بالوكالة” ضدها من خلال تسليح أوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو.