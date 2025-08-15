السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
بوتين لترامب بعد محادثات ألاسكا: الاجتماع المقبل سيكون في موسكو

منذ 31 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إن اجتماعه المقبل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيكون في موسكو”.

وقال بوتين بالإنجليزية ردا على ترامب بعد اجتماعهما في ألسكا اليوم الجمعة “المرة المقبلة ستكون في موسكو”.

وأضاف بوتين إنه يأمل أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب نقطة انطلاق نحو البدء في تسوية الصراع في أوكرانيا واستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه أحرز “تقدما كبيرا” خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وقال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع “كان هناك الكثير والكثير من النقاط التي اتفقنا عليها، وأود أن أقول إن معظمها لم يتحقق تماما، لكننا أحرزنا بعض التقدم”.

    المصدر :
  • رويترز

