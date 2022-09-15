بوتين لشي: روسيا تقدر "موقف الصين المتوازن" بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ، الخميس، إن موسكو تؤيد سياسة “الصين واحدة” وتعارض “استفزازات” الولايات المتحدة في مضيق تايوان، مضيفا أن روسيا تقدر “موقف الصين المتوازن” بشأن أوكرانيا.

والتقى الرئيسان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ أن شنت روسيا ما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في فبراير شباط.

ويأتي لقاء بوتين وشي جين بينغ في أسوأ توقيت منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، في ظل تراجع القوات الروسية السريع شمال شرق أوكرانيا، لتفقد في أسبوع الأراضي التي احتلتها في 5 أشهر، ورغم أنه من المبكر للغاية توقع نتيجة الحرب، فإن مجرد احتمال أن تخسر روسيا الحرب يصيب الصين بالتوتر الشديد“.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن بريان هارت، الزميل في مشروع القوة الصيني، بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، قوله إن ”الصين مستعدة لتقديم دعم سياسي ودبلوماسي واقتصادي ضمني لروسيا، ولكن الأمر لن يخرج عن هذا الإطار، كي لا تتضرر الأهداف الاستراتيجية الصينية من خلال دعم موسكو“.

وأشارت الشبكة إلى أن ”الصين تجنبت حتى الآن انتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مثل تقديم الدعم العسكري المباشر لموسكو في الحرب، لأن الوصول إلى الأسواق العالمية أمر حيوي بالنسبة لبكين، خاصة في ظل المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، مثل تباطؤ النمو، ونسبة البطالة المرتفعة للغاية في صفوف الشباب، وانهيار السوق العقاري“.