بوتين للبابا فرنسيس: يمكننا معاً حماية المسيحيين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة خلال معايدته البابا فرنسيس بعيده الخامس والثمانين أنه يمكنهما معاً حماية المسيحيين.

وتأتي تصريحات بوتين بعدما كان البابا قد أعرب في مطلع الشهر الحالي عن استعداده للتوجه إلى موسكو للقاء البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

ونشر الكرملين فحوى برقية وجّهها بوتين للبابا فرنسيس جاء فيها “من الصعب المبالغة في تقدير مساهمتكم الشخصية في تطوير العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية الروسية والرومانية الكاثوليكية وفي ترسيخ الروابط بين روسيا والفاتيكان”.

وتابع الرئيس الروسي: “أنا واثق أنه من خلال الجهود المشتركة يمكننا أن نحقق الكثير على صعيد حماية حقوق المسيحيين ومصالحهم فضلاً عن ضمان إقامة حوار بين الأديان”.