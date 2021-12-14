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بوتين لماكرون: نريد محادثات مع الغرب لمنع توسع حلف الأطلسي

14 - ديسمبر - 2021
بوتين وماكرون

بوتين وماكرون

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم إن موسكو تريد إجراء محادثات فورية مع الدول الغربية لمنع زيادة توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.

وأكد الرئيس الروسي “أهمية البدء فورا في مفاوضات دولية لوضع ضمانات قانونية تمنع أي توسع جديد لحلف شمال الأطلسي شرقا ونشر أسلحة تهدد روسيا في بلدان مجاورة، أوكرانيا بشكل أساسي”، بحسب ما أفاد الكرملين في بيان.

وقدم بوتين طلبا مماثلا خلال محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين.

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