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بوتين لنتنياهو: روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء المواجهة بين حماس وإسرائيل

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2023 9:19 مساءً
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي الاثنين أن روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف “فلاديمير بوتين أبلغ (نتنياهو) بالخطوات التي تتخذها روسيا للمساعدة في إعادة الوضع إلى طبيعته ومنع المزيد من تصعيد العنف والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة”.

وأفاد الكرملين في وقت سابق الاثنين 16\10\2023 بأن بوتين ناقش الأزمة مع زعماء إيران ومصر وسوريا والسلطة الفلسطينية، ومعبرا عن رفضه لأي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

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