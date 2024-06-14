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بوتين: لن نسمح بسرقة أصولنا الروسية تمر دون عقاب

منذ 53 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن ما تخطط له دول غربية لتزويد أوكرانيا بقروض باستخدام عوائد أصول روسية مجمدة في الخارج هي سرقة ولن تمر دون عقاب.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الخارجية أن الطريقة التي يتعامل بها الغرب مع موسكو تظهر أن أي دولة يمكن أن تتعرض لتجميد مماثل لأصولها من الغرب.

وتابع قائلا “رغم كل الخداع.. السرقة تظل بالتأكيد سرقة. ولن تمر دون عقاب”.

وأضاف بوتين “بدأ الآن يتضح لكل الدول والشركات (و)الصناديق السيادية أن أصولها واحتياطاتها لم تعد في مأمن بأي حال من الأحوال سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية”.

وقال “أي أحد قد يكون هو التالي الذي تنفذ فيه الولايات المتحدة والغرب عمليات المصادرة”.

وألقى بوتين بهذه الكلمة بعد يوم من توصل قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لاتفاق مبدئي لتقديم قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بدعم من عائدات الأصول الروسية السيادية المجمدة منذ أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها لأوكرانيا في 2022 فيما تطلق عليه “عملية عسكرية خاصة”.

    المصدر :
  • رويترز

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