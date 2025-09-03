بوتين: ليس هناك استعدادات حالياً لزيارة من ترامب لروسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. سبوتنيك عبر رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة روسيا “مطروحة على الطاولة”، ولكن لا توجد تحضيرات لمثل هذه الزيارة في الوقت الحالي.

ووجه بوتين الدعوة عندما التقى مع ترامب في ألاسكا الشهر الماضي، واختتم بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا لهما بالقول باللغة الإنجليزية “المرة القادمة في موسكو”.

وفي سياقٍ منفصل، قال بوتين اليوم، إنه مستعد لعقد محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا جاء إلى موسكو، لكنه أضاف أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سيكون مجديا.

ويسعى زيلينسكي للقاء بوتين لبحث شروط اتفاق محتمل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحاول التوسط في حل سلمي، إنه يرغب في عقد لقاء يجمع الزعيمين.

وفي تصريحات في ختام زيارة للصين، قال بوتين إنه كان دائما منفتحا للقاء زيلينسكي، لكنه كرر موقف الكرملين المتمثل في أن مثل هذا اللقاء يتعين الإعداد له جيدا بشكل مسبق وأن يفضي إلى نتائج ملموسة.

وقال بوتين “بالنسبة لاجتماع مع زيلينسكي، لم أستبعد قط إمكانية عقده. ولكن هل هناك جدوى منه؟ دعونا نرى”.

وأضاف الرئيس الروسي أنه يعتقد أن على أوكرانيا إلغاء الأحكام العرفية وإجراء انتخابات واستفتاء حول القضايا الحدودية إذا أرادت إحراز تقدم.