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بوتين: ما يحدث في أوكرانيا أمر مصيري بالنسبة إلى روسيا

منذ 40 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن “كل ما يحدث في أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت وأمر مصيري بالنسبة إلى روسيا”.

وأضاف بوتين، على قناة “روسيا 1″، أن الأمر بالنسبة إلى الغرب يتعلق بموقف تكتيكي فقط.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن الجزء المتعلق بالتاريخ في حواره مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون الأسبوع الماضي، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي الروسي، بافل زاروبين، على قناة “روسيا 1”.

وقال بوتين: “أعتقد أنه بالنسبة لنا وبدرجة أكبر بالنسبة للمستمعين والمشاهدين بالخارج، لا يزال من المهم فهم تسلسل أفكارنا وفهم وضعنا، وفهم مدى حساسية هذا الأمر وأهميته بالنسبة لبلدنا، وأعني كل ما يحدث في أوكرانيا”، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضاف بوتين بالقول: “بالنسبة للغرب يُعد ذلك تحسنا في موقفهم التكتيكي، ولكن بالنسبة لنا يعد ذلك أمرا مصيريا ومسألة حياة أو موت”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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