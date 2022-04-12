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بوتين: ما يحدث في أوكرانيا مأساوي ولكن لم يكن هناك خيار آخر

12 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 12:25 صباحًا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وصف الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء ما يحدث في أوكرانيا بأنه أمر مأساوي لكنه قال إن روسيا لم يكن أمامها أي خيار سوى شن عملية عسكرية خاصة،وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

ونسبت وكالة تاس للأنباء إلى بوتين قوله إن الصور ولقطات الجثث المتناثرة في أنحاء بلدة بوتشا الأوكرانية مزيفة.

وجددت مصادر غربية وأوكرانية توقعاتها بقرب شن القوات الروسية هجوما واسعا شرق أوكرانيا بهدف السيطرة على إقليمي لوغانسك ودونيتسك، في حين أكدت كييف استعدادها لصد أي هجوم، وقالت إنها تحقق في هجوم روسي محتمل بالأسلحة الكيميائية في ماريوبول الساحلية جنوب شرقي البلاد.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن بلادها تتحرى عن صحة معلومات تشير إلى أن روسيا ربما تكون قد استخدمت أسلحة كيميائية أثناء محاصرة مدينة ماريوبول.

وقالت ماليار في تصريحات تلفزيونية “هناك نظرية تقول إن هذه قد تكون قنابل فسفورية، المعلومات الرسمية ستأتي لاحقا”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر أمس الاثنين من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيميائية في حربها على بلاده.

كما اتهم مجلس مدينة ماريوبول القوات الروسية بقصف المدينة بمادة سامة مجهولة، مضيفا في بيان أن ضحايا القصف الجوي الروسي من العسكريين والمدنيين يعانون من مشاكل في التنفس والتوازن.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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