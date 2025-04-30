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بوتين: مجموعات صغير من جنود أوكرانيا ما زالوا في كورسك

منذ 15 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن مجموعات صغيرة من جنود أوكرانيا ما زالت متحصنة في الأقبية والمخابئ في منطقة كورسك غرب روسيا.

واتصل بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع بكبار قادته في كورسك لتهنئتهم على “النصر” وانتهاء عمليتهم في طرد القوات الأوكرانية من المنطقة بعد أن اقتحمت قوة أوكرانية الحدود في أغسطس آب الماضي.

وقال بوتين في موسكو إن التجسس على الاتصالات كشف أن هناك عددا قليلا من الأوكرانيين ما زالوا في المنطقة وهم يطلبون من القادة إجلاءهم على سريعا إلى بر الأمان.

وقالت أوكرانيا إن بعض قواتها لا تزال داخل كورسك وفي منطقة بيلجورود الروسية القريبة.

    المصدر :
  • رويترز

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