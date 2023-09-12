بوتين: محاكمة ترامب تظهر "فساد" النظام السياسي الأمريكي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لها دوافع سياسية وتظهر “فساد” النظام السياسي الأمريكي.

وترامب، الذي يتمتع بفرصة كبيرة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، متهم في سلسلة من القضايا الجنائية منها محاولة تغيير هزيمته أمام الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020 من بين اتهامات أخرى.

ودفع ترامب ببراءته بينما التزم بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، الصمت بشأن الإجراءات المتخذة ضد خصمه.

وذكر بوتين أن ما يحدث لترامب أمر جيد من وجهة نظر روسيا.

وأضاف في منتدى بمدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا “هذا يظهر كل فساد النظام السياسي الأمريكي، الذي لا يمكنه التظاهر بتعليم الآخرين الديمقراطية”.

وأردف قائلا “كل ما يحدث لترامب هو اضطهاد بدوافع سياسية لمنافس سياسي، هذا هو جوهر الأمر. ويحدث أمام أعين الرأي العام الأمريكي والعالم أجمع. كشفوا ببساطة عن مشاكلهم الداخلية”.

وأضاف “من هذا المنطلق، إذا كانوا يحاولون محاربتنا بطريقة ما، فهذا أمر جيد، لأنه يظهر من الذي يحاربنا. يظهر، كما قالوا في العهد السوفييتي ‘الوجه الوحشي للإمبريالية الأمريكية‘”.

وقال بوتين إن فكرة أن ترامب لديه علاقات خاصة مع روسيا هي “محض هراء”.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى المستويات منذ فترة ما بعد الحرب الباردة خلال عهد بايدن بعد قرار بوتين في فبراير شباط 2022 إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية شاملة على موسكو وتقديم مساعدات عسكرية غربية لكييف.