بوتين: مستعدون لتصدير الحبوب من أوكرانيا “بلا قيود”

مع تزايد المخاوف من أزمة غذاء عالمية، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، استعداد بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب ”بلا قيود“ من أوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من ”زعزعة“ أكبر للوضع في حال استمرار تسليم الأسلحة الغربية لكييف.

وأورد بيان للكرملين أن بوتين أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال بوتين بحسب البيان الصادر في ختام المكالمة وسط مخاوف من أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا، إن ”روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية الآتية من المرافئ الواقعة على البحر الأسود“.

وأوضح أن الصعوبات المتصلة بالإمدادات الغذائية سببها ”سياسة اقتصادية ومالية مغلوطة من جانب الدول الغربية، إضافة إلى العقوبات على روسيا“.

وأكد بوتين أن زيادة إمدادات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية يمكن أن تؤدي إلى خفض التوتر في السوق الزراعية العالمية؛ ”الأمر الذي يستدعي بالتأكيد رفع العقوبات ذات الصلة“ عن موسكو.

وأوكرانيا مصدّر رئيس للحبوب، وخصوصا القمح والذرة، لكن إيصال إنتاجها معطل بسبب المعارك.

بدورها، لا تستطيع روسيا بيع إنتاجها؛ بسبب العقوبات الغربية التي تطال قطاعيها المالي واللوجستي.

وينتج البلدان ثلث ما يحتاج إليه العالم من القمح.

وخلال المكالمة الهاتفية، ركز بوتين أيضا ”على الطابع الخطير لمواصلة إغراق أوكرانيا بأسلحة غربية، محذرا من أخطار زعزعة أكبر للوضع ومفاقمة الأزمة الإنسانية“، وفق الكرملين.

وأكد الرئيس الروسي أخيرا أن روسيا تبقى ”منفتحة على استئناف الحوار“ مع كييف لتسوية قضية النزاع المسلح، بحسب المصدر نفسه.

ومفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا معطلة منذ مارس/ آذار الماضي.

وفي السياق، طلب المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي معه، إجراء ”مفاوضات مباشرة جدية“ مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي اتصال دام 80 دقيقة، شدّد شولتس وماكرون على ضرورة ”وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية“ من أوكرانيا، بحسب بيان صدر عن المستشارية الألمانية. ودعا المسؤولان أيضًا بوتين إلى إجراء ”مفاوضات مباشرة جدية مع الرئيس الأوكراني، وإلى إيجاد حلّ دبلوماسي للنزاع“.