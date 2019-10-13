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بوتين: معظم ما تم تحقيقه تم بمبادرة الأمير محمد بن سلمان

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ما تم إنجازه في إطار اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+”، الذي يهدف لإرساء الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وخلال مقابلة أجرتها معه في منتجع سوتشي RT و”العربية” و”سكاي نيوز” قبل جولة خليجية مرتقبة، قال بوتين، إن “(أوبك+) هي مبادرة للتعاون في مجال النفط، وكل ما تم إنجازه في إطارها لا يصب في مصلحة المنتجين فقط، بل والمستهلكين أيضا، فالكل مهتم باستقرار السوق العالمية أكثر من الاهتمام بأسعار النفط”.
وأضاف: معظم ما تم تحقيقه في إطار (أوبك+) تم بمبادرة الأمير محمد بن سلمان، ونحن دعمناها. كل ما سيعزز استقرار السوق يجب مواجهته وتحييد المخاطر عن سوق النفط.

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت القيادة الروسية تراهن على الدور الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات الثنائية وعلى مستقبل المنطقة، قال بوتين: “نعم، يلعب الأمير محمد بن سلمان دورا ناجحا، لدينا معه علاقات شخصية ودية جدا، فهو المبادر في الكثير من المشاريع بين موسكو والرياض، وهذه المبادرات قائمة وتتطور باستمرار”.

وأضاف، أن روسيا تولي الزيارة إلى السعودية أهمية كبيرة، وتأتي ردا على زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا في 2017، واصفا زيارة الملك سلمان بالتاريخية.

ويتوجه بوتين إلى جولة خليجية حيث سيزور السعودية الاثنين، والإمارات الثلاثاء، كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

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