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بوتين معلقاً على تعيين ليز تراس رئيسة وزراء لبريطانيا: بعيدة كل البعد عن الديمقراطية

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2022 12:30 مساءً
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعيين ليز تراس رئيسة وزراء جديدة لبريطانيا، وقال إن إجراءات انتخاب القائد في هذه البلد بعيدة كل البعد عن المبادئ الديمقراطية.

وأضاف بوتين الأربعاء 7\9\2022 خلال الجلسة المفتوحة في المنتدى الاقتصادي الشرقي: “في المملكة المتحدة، تعمل إجراءات انتخاب رأس الدولة، وهي بعيدة كل البعد عن المبادئ الديمقراطية، فهي تتم في إطار الحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا يشارك شعب بريطانيا العظمى في هذه الحالة في تغيير الحكومة”.

وشدد بوتين على أن “هذا شأنهم، كيفية بناء علاقات مع روسيا الاتحادية، وشأننا حماية مصالحنا الخاصة. ونحن سنفعل ذلك باستمرار، فلا يشك أحد في ذلك”.

يشار إلى أن ليز تراس انتخبت رئيسة لحزب المحافظين البريطاني يوم الاثنين وأصبحت رئيسة للوزراء يوم الثلاثاء.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يقام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسك في فلاديفوستوك.

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