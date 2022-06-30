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بوتين: منفتحون على الحوار حول عدم الانتشار النووي

منذ 32 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

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لفت الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” الى أن موسكو منفتحة على الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي وعدم الانتشار النووي.

وعلى الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا، شددت كل من موسكو وواشنطن على أهمية الحفاظ على الاتصالات بينهما بشأن قضية الأسلحة النووية. والبلدان هما أكبر قوتين نوويتين في العالم على الإطلاق حيث يمتلكان معا ما يقدر بحوالي 11 ألف رأس نووي.

في السياق، قال بوتين في كلمة أمام منتدى قانوني في مسقط رأسه في سان بطرسبرج،: “روسيا منفتحة على الحوار بشأن ضمان الاستقرار الاستراتيجي والحفاظ على أنظمة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحسين الوضع في مجال الحد من التسلح”.

وأضاف أن هذه الجهود ستتطلب “عملا مشتركا مضنيا” وستتحرك في اتجاه منع تكرار “ما يحدث اليوم في دونباس”.

ويقول بوتين إن موسكو غزت أوكرانيا لحماية ذوي الأصول الروسية والمتحدثين باللغة الروسية في منطقة دونباس من الاضطهاد. وكرر ذلك الخميس 30 حزيران، متهمًا أوكرانيا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

وتعتبر أوكرانيا والغرب أن الغزو الروسي كان عملًا عدوانيا غير مبرر استهدف الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

    المصدر :
  • رويترز

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