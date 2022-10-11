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بوتين "منفتح على الحوار" مع الوكالة الدولية حول محطة زابوريجيا

منذ 6 دقائق
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء “انفتاحه على حوار” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووي الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة روسيا منذ مارس الماضي.

وقال بوتين لدى استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في سان بطرسبرغ في جنوب غرب روسيا، إن المحادثات ستتطرق “إلى كل المسائل ذات الاهتمام المشترك أو التي قد تثير قلقاً، على سبيل المثال، ما يتّصل بالأوضاع في محيط محطة زابوريجيا النووية”، وأضاف “في جميع الأحوال، نحن منفتحون على هذا الحوار”.

يأتي هذا بينما قالت شركة “إنرجواتوم” الأوكرانية للطاقة النووية الثلاثاء إن القوات الروسية خطفت فاليري مارتينيوك، نائب رئيس محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وتحتجزه في مكان مجهول.

وقالت الشركة على تطبيق تليغرام إن القوات الروسية خطفت مارتينيوك الاثنين، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت إنه تم إصلاح خط كهرباء خارجي لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا الأوكرانية – الأكبر في أوروبا – الأحد بعد أن أدى قصف إلى فصل المنشأة عن الشبكة وإجبارها على اللجوء إلى مولدات تعمل بالديزل في حالات الطوارئ.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن خط 750 كيلوفولت أعيد توصيله بالمحطة الأحد بعد أعمال الإصلاح التي قام بها مهندسون أوكرانيون.

مكن ذلك المحطة من البدء في إيقاف تشغيل المولدات التي بدأت لتزويدها بالطاقة بعد قطع الخط – آخر اتصال لها بالشبكة – في وقت مبكر من السبت.

وغرد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على تطبيق “تويتر” قائلاً إن إعادة الربط كانت “راحة مؤقتة في وضع لا يزال يتعذر الدفاع عنه”.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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