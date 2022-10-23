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بوتين مهنئا شي جين بينغ: سأكون سعيدا بمواصلة حوارنا البنّاء

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة.

وقال بوتين في بيان صدر عن الكرملين: “سأكون سعيدا بمواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق الهادف إلى تعزيز علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي بين دولتيْنا”، متمنيا للرئيس الصيني “نجاحات جديدة والصحة والازدهار”.

وتم تجديد ولاية شي بينغ كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة.

وتعهد الرئيس الصيني في كلمة له بالعمل بعزم لمجابهة التحديات التي تواجه بلاده خلال المرحلة المقبلة.

وصرّح الرئيس الصيني للصحفيين في قصر الشعب ببكين: “أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي”، مشددا على أنه “لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين” مضيفا “بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد”.

وستجعل هذه الولاية الثالثة من شي بينغ الزعيم الأقوى منذ أيام مؤسس النظام ماو تسي تونغ (1949-1976).

    المصدر :
  • وكالات

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