بوتين: موسكو تحتفظ بحق الانسحاب من اتفاق الحبوب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن موسكو تحتفظ بالحق في الانسحاب مجددا من اتفاق لتصدير الحبوب تم بوساطة تركية كانت روسيا قد انسحبت منه ثم عادت إليه، لكنه أضاف أنها لو انسحبت فلن تمنع وصول شحنات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا.

وأضاف بوتين في تصريحات تلفزيونية أن روسيا طلبت في مقابل العودة إلى الاتفاق ضمانات بألا تشن أوكرانيا هجمات من مناطق في البحر الأسود يشملها الاتفاق.

وتراجعت العقود الآجلة للقمح من شيكاجو وحتى أوروبا الأربعاء، بعد أن قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد أن علقتها مطلع الأسبوع في خطوة هددت إمدادات الغذاء العالمية.

وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في الاتفاق في مطلع الأسبوع، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك.