بوتين: موسكو تنسّق مع “طالبان” إجلاء مواطني دول ثالثة من أفغانستان

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن موسكو تنسّق مع “طالبان” إجلاء مواطني دول ثالثة من أفغانستان.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: “يطلب منا الكثيرون المساعدة في إجلاء مواطني دول ثالثة وحتى بعض الأفغان من أفغانستان”.

وأضاف: “نحن ننفعل ذلك ولا نخفيه، حيث نتفاوض مع قادة طالبان للاتفاق حول فئات معينة من المواطنين”.

وفي وقت سابق من الخميس اعتبر بوتين خلال قمة دول مجموعة “بريكس”، أن أفغانستان تمر بأزمة جديدة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها، مشيراً إلى أن هذه التطورات ناجمة عن محاولات الأمريكان غير المسؤولة لفرض قيمهم على الآخرين.