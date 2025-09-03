بوتين: ميرتس يسعى للتهرب من مسؤولية الغرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء “إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس حاول دون جدوى التهرب من مسؤولية الغرب عن مأساة أوكرانيا عندما وصفه بأنه مجرم حرب”.

وقال ميرتس في مقابلة مع قناة بروسيبين سات 1 أُذعيت أمس الثلاثاء إن بوتين “ربما يكون أخطر مجرم حرب في عصرنا”، مضيفا أنه لا يوجد مجال للتساهل مع هؤلاء الأشخاص.

وفي سياقٍ منفصل، قال بوتين اليوم، إنه مستعد لعقد محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا جاء إلى موسكو، لكنه أضاف أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سيكون مجديا.

ويسعى زيلينسكي للقاء بوتين لبحث شروط اتفاق محتمل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحاول التوسط في حل سلمي، إنه يرغب في عقد لقاء يجمع الزعيمين.

وفي تصريحات في ختام زيارة للصين، قال بوتين إنه كان دائما منفتحا للقاء زيلينسكي، لكنه كرر موقف الكرملين المتمثل في أن مثل هذا اللقاء يتعين الإعداد له جيدا بشكل مسبق وأن يفضي إلى نتائج ملموسة.

وقال بوتين “بالنسبة لاجتماع مع زيلينسكي، لم أستبعد قط إمكانية عقده. ولكن هل هناك جدوى منه؟ دعونا نرى”.

وأضاف الرئيس الروسي أنه يعتقد أن على أوكرانيا إلغاء الأحكام العرفية وإجراء انتخابات واستفتاء حول القضايا الحدودية إذا أرادت إحراز تقدم.