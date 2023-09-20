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بوتين: نتوقع تحقيق السلام في قرة باغ

منذ ساعة واحدة
الرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا على تواصل مع جميع أطراف الصراع في ناجورنو قرة باغ، وفق ما نقلت صحيفة فيدوموستي.

وتتوقع روسيا تحقيق تسوية سلمية للوضع في قره باغ وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها بوتين خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال بوتين أيضا إن قوات حفظ السلام الروسية تبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين.

ووافقت عرقية الأرمن في جيب ناجورنو قرة باغ الانفصالي على مقترح روسي لوقف إطلاق النار الأربعاء، وذلك بعد أن بدأت باكو هجوما خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للسيطرة على الجيب مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا قال الأربعاء إن يريفان لم تشارك في إعداد نص اتفاق وقف إطلاق النار في ناجورنو قرة باغ.

    المصدر :
  • رويترز

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