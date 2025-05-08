بوتين وشي يوقعان اتفاقاً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفاقا، اليوم الخميس، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وقال بوتين في تصريحات بالكرملين عقب المحادثات مع شي إن العلاقات الروسية الصينية مكتفية ذاتيا وإن البلدين سيواصلان زيادة حصة عملتيهما، الروبل واليوان، في التسويات المتبادلة.

وحذرا في بيان مشترك، من أن “خطر نشوب صراع نووي قد ازداد وسط تفاقم العلاقات الدولية”.

كما أوضحا أنهما يعتزمان القيام بدور فاعل لحل ملف إيران النووي.

إلى ذلك، دعيا إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتسوية الأزمات بالطرق السياسية والدبلوماسية. ورأى الزعيمان أن على سوريا أن تقف بحزم ضد الإرهاب والتطرف، وفق ما نقلت وكالة “تاس”.

واشنطن والناتو

أما في ما يتعلق بالملف الأوكراني، فشددا على أنه “يجب إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا”. واعتبرا أنه “من أجل التوصل لتسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية يجب القضاء على الأسباب الجذرية”.

إلى ذلك، أشارا إلى أن كلا من روسيا والصين تعتبران محاولات واشنطن والناتو توسيع الوجود في آسيا أمرا غير مقبول.

وحذرا من أن خطر نشوب صراع نووي ازداد مؤخرا وسط تفاقم العلاقات الدولية. ودعيا الدول النووية إلى التخلي عن الإجراءات على غرار الحرب الباردة وحل المشكلات من خلال الحوار.

كما أكدا أنه من غير المقبول إنشاء تكتلات معادية لبكين وموسكو وعلى نحو خاص التكتلات النووية.

أتت تلك التصريحات بعدما وقع الرئيسان اتفاقا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وقال بوتين من الكرملين عقب المحادثات مع شي، إن العلاقات الروسية الصينية مكتفية ذاتيا، وإن البلدين سيواصلان زيادة حصة عملتيهما، الروبل واليوان، في التسويات المتبادلة.

ومن المتوقع أن تستمر زيارة الضيف الصيني من 7 إلى 10 مايو الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر غداً الجمعة.

يشار إلى أن بكين وموسكو تتوافقان حول عدة ملفات في السياسة الخارجية، وقد ازداد هذا التقارب مؤخرا، مع تنامي ضغط العقوبات الغربية على روسيا والتوترات الصينية الأميركية.