بوتين وكيم يحتفلان بذكرى التحرير.. تأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ

وجَّه الرئيس فلاديمير بوتين تهانيه إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة مرور ثمانين عامًا على تحرير كوريا من الاستعمار الياباني.

بدوره أكد كيم أن هذه المناسبة مشتركة بين البلدين، مشيدا “بدور الجيش الأحمر السوفيتي في تحرير شبه الجزيرة الكورية من الغزاة”.

وجاء في بيان الكرملين أن الجانبين أكدا التزامهما بمواصلة تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون في جميع المجالات، بما يتماشى مع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية للـ19 من يونيو 2024.

وورد في البيان: “كان من الأهمية بمكان الحفاظ على روابط الإخاء العسكري والصداقة والدعم المتبادل التي تشكلت إبان سنوات الحرب، وأن تبقى راسخة ومتينة”.

كما استعرض بوتين مع زعيم كوريا الشمالية المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في ألاسكا وأعرب عن تقديره الكبير لدعم بيونغ يونغ في تحرير مقاطعة كورسك الروسية، مشيدا بشجاعة وتضحية الجنود الكوريين الشماليين.

ساهمت روسيا في تحرير كوريا من الاحتلال الياباني (1910-1945) عبر دور حاسم في الحرب السوفيتية اليابانية عام 1945، حيث هزم الجيش الأحمر القوات اليابانية في شمال كوريا.

وبعد الحرب، أدت الاتفاقيات السوفيتية الأمريكية إلى تقسيم شبه الجزيرة الكورية، مما مهد الطريق لتشكيل كيانين مستقلين في الشمال والجنوب.

كما قدم الاتحاد السوفيتي دعما سياسيا للحركات الكورية المناهضة للاستعمار خلال الحرب العالمية الثانية، وجاء التحرير النهائي مع استسلام اليابان في 15 أغسطس 1945، ليترك ذلك إرثا معقدا تمثل في تقسيم كوريا إلى دولتين.