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بوتين وماكرون يؤيدان إلغاء براءات الاختراع للقاحات كورونا

منذ 12 ساعة
فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون

فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، على دعمه لفكرة إلغاء براءات الاختراع للقاحات كورونا، وحض حكومته على النظر في إلغائها بالنسبة للقاحات الروسية.

وقال بوتين في اجتماع متلفز: “نسمع من أوروبا فكرة، تستحق في رأيي الالتفات إليها، وهي إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 برمتها”، مضيفاً: “روسيا ستدعم بالتأكيد خطوة كهذه”.

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده لإلغاء براءات اختراع لقاحات “كوفيد-19”.

وقال ماكرون، الخميس، في افتتاح مركز تطعيم جديد في باريس إن اللقاحات مصلحة عامة عالمية، مضيفاً أن ما يجعل اللقاحات صعبة اليوم هي نقل التكنولوجيا والقدرة على الإنتاج.

وأثارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقاشاً الأسبوع الجاري بشأن التخلي عن براءات الاختراع وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة.

ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.

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