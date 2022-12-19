بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود وبفرض مزيد من السيطرة على المجتمع

أفادت وكالات أنباء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الاثنين بتعزيز حدود روسيا وأصدر تعليماته إلى الأجهزة الخاصة بالحفاظ على السيطرة على التجمعات الجماهيرية وضمان سلامة الناس في المناطق التي تقول موسكو إنها تابعة لها.

هذا وفي وقت سابق وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، بحسب ما قال مسؤولون ووثيقة اطلعت عليها رويترز.

وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير\شباط فصاعدا.

وحث القادة الوطنيون وزراءهم الأسبوع الماضي على الموافقة على الحد الأقصى لأسعار الغاز الاثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على سياسة نوقشت على مدى أشهر دون التوصل لاتفاق بشأنها على الرغم من عقد اجتماعين طارئين.