بوتين يأمر بتعزيز الأمن للجسر الممتد من روسيا إلى القرم

قالت وكالة أنباء إنترفاكس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر (السبت 8-10-2022) بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر الممتد من روسيا إلى شبه جزيرة القرم إضافة إلى البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال بوتين في مرسوم صدر بعد ساعات من تضرر الجسر في انفجار إن جهاز الأمن الاتحادي سيكون مسؤولا عن تعزيز تدابير الحماية.

يشار إلى أن انفجار شاحنة قوي ألحق أضرارا جسيمة بجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقا بريا ومسارا للقطارات، ليضرب رمزا مرموقا لضم موسكو لشبه الجزيرة وطريق الإمداد الرئيسي للقوات الروسية التي تقاتل للسيطرة على الأراضي التي استعادتها أوكرانيا في الجنوب.

وبعد الانفجار على الجسر المار فوق مضيق كيرتش، والذي لم تُحمل روسيا حتى الآن أي جهة المسؤولية عنه، نشر مسؤولون أوكرانيون رسائل مرحة لكن دون إعلان مباشر للمسؤولية.

وقال محققون روس إن ثلاثة لقوا حتفهم ويُعتقد أنهم بداخل سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت.

ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وافتتح الرئيس فلاديمير بوتين الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربطها بشبكة النقل الروسية في احتفال كبير بعد ذلك بأربع سنوات.

ويمثل الجسر الآن طريق إمداد مهم للقوات الروسية التي سيطرت على معظم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، كما يمثل أهمية لميناء سيفاستوبول الذي قاله حاكمه لسكان المنطقة “التزموا بالهدوء. لا داعي للذعر”.