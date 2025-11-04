الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
بوتين يأمر بوضع خطة وطنية لاستخراج المعادن النادرة بحلول ديسمبر

منذ 13 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء توجيهًا للحكومة لإعداد خارطة طريق وطنية لاستخراج المعادن الأرضية النادرة بحلول الأول من ديسمبر.

وجاء في قائمة المهام الوزارية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني أن بوتين طلب أيضًا اتخاذ إجراءات لتطوير خطوط النقل على الحدود مع الصين وكوريا الشمالية، في إطار تعزيز دور روسيا في سوق المعادن النادرة العالمية.

وتكتسب هذه المعادن، المستخدمة في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وأنظمة الأسلحة، أهمية استراتيجية حيوية في التجارة الدولية، خصوصًا مع القيود الصينية المفروضة مؤخرًا على تصديرها، وردود الفعل الأمريكية عبر الرسوم الجمركية.

يُذكر أن روسيا أبدت اهتمامًا بالشراكة مع الولايات المتحدة في مشاريع المعادن الأرضية النادرة، إلا أن تقدم هذه الشراكات مرتبط بشكل وثيق بتطورات الحرب في أوكرانيا، والتي تحد من الإمكانيات الاستثمارية المشتركة.

  • رويترز

