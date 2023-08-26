بعد بريغوجن.. بوتين يأمر مقاتلي فاغنر بالتوقيع على قسم الولاء

أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية بعد حادث تحطم طائرة يُعتقد أنه أودى بحياة رئيس المجموعة يفجيني بريجوجن.

ووقع بوتين أمس الجمعة 25\8\2023 مرسوما من شأنه سريان التغيير بأثر فوري، وذلك بعد أن قال الكرملين إن تلميحات الغرب إلى أن بريجوجن قتل بأوامر منه “محض كذب”، وأحجم الكرملين عن تأكيد وفاة بريجوجن بشكل قاطع وأشار إلى ضرورة انتظار نتائج فحص جثث قتلى الحادث.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريجوجن كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت مساء الأربعاء 23\8\2023 شمال غربي موسكو ولم ينج أحد ممن كانوا على متنها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريجوجن لتمرد ضد قادة الجيش الروسي.

وأرسل بوتين يوم الخميس 24\8\2023 تعازيه إلى أسر القتلى، متحدثا عن بريجوجن بصيغة الماضي.

وقال بوتين إن “المعلومات الأولية” تشير إلى أن بريجوجن وكبار معاونيه في فاغنر قُتلوا جميعا وأثنى على بريجوجن، لكنه قال أيضا إنه اقترف بعض “الأخطاء الفادحة”.

أوامر بوتين لمقاتلي فاغنر وغيرهم من المتعاقدين في المجموعات العسكرية الخاصة بالقسم الإلزامي على الولاء خطوة واضحة لإخضاع هذه المجموعات لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.

ويلزم المرسوم الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت أي شخص يؤدي مهمة لصالح الجيش أو يدعم ما تسميها موسكو “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا بأداء قسم الولاء الرسمي لروسيا.

ووصف المرسوم قسم الولاء بأنه خطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، وتتضمن ديباجة القسم تعهدا باتباع أوامر القادة وكبار الزعماء بدقة.

وأشار بعض الساسة والمعلقين الغربيين، دون تقديم أدلة، إلى أن بوتين أمر بقتل بريجوجن عقابا له على التمرد الذي قام به في 23 و24 يونيو\حزيران ضد القيادة العسكرية الروسية والذي كان يشكل أيضا أكبر تحد يواجهه بوتين منذ توليه السلطة في 1999.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس الجمعة 25\8\2023 إن هذا الاتهام وغيره من الاتهامات الكثيرة غير صحيحة.