بوتين يؤكد استعداد موسكو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بكين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. سبوتنيك عبر رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول اليوم الثلاثاء إن موسكو مستعدة لدعم شراكتها الاستراتيجية مع الصين وتعزيز العلاقات معها.

ويجري بوتين حاليا زيارة للصين ويعتزم حضور عرض عسكري غدا الأربعاء إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جينبينغ، إن العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت الى “مستوى غير مسبوق”، وذلك خلال لقاء قمة جمعهما اليوم، في العاصمة الصينية.

أضاف بوتين لشي في تصريحات خلال البث المباشر لبدء المباحثات: “يعكس تواصلنا الوثيق الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الصينية التي بلغت حاليا مستوى غير مسبوق، لقد كنا سويا على الدوام، ونحن سويا الآن”.