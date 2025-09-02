الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يؤكد استعداد موسكو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بكين

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. سبوتنيك عبر رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. سبوتنيك عبر رويترز

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول اليوم الثلاثاء إن موسكو مستعدة لدعم شراكتها الاستراتيجية مع الصين وتعزيز العلاقات معها.

ويجري بوتين حاليا زيارة للصين ويعتزم حضور عرض عسكري غدا الأربعاء إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جينبينغ، إن العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت الى “مستوى غير مسبوق”، وذلك خلال لقاء قمة جمعهما اليوم، في العاصمة الصينية.

أضاف بوتين لشي في تصريحات خلال البث المباشر لبدء المباحثات: “يعكس تواصلنا الوثيق الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الصينية التي بلغت حاليا مستوى غير مسبوق، لقد كنا سويا على الدوام، ونحن سويا الآن”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أميرة مطير تحمل رضيعها عمار في مدينة غزة في صورة بتاريخ 5 أغسطس/آب الجاري (رويترز)
غزة تحت القصف
صحة غزة: 43 ألف طفل و55 ألف امرأة حامل ومرضع في خطر بسبب تفاقم أزمة المجاعة
قاء مودي (يمين) مع بوتين (وسط) وشي جين بينغ يعزز العلاقات بين البلدان الثلاثة في تحد للولايات المتحدة (الفرنسية)
محور جديد يتشكل.. قادة الصين وروسيا وكوريا الشمالية يبحثون إعادة تعريف النظام العالمي
ترامب ونتنياهو
غزة تحت القصف
محللون: دعم ترامب لأيديولوجية نتنياهو المتطرفة يُبعد احتمالات التوصل لاتفاق في غزة

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية
الرجال اكتسبوا الطول والوزن أسرع مرتين من النساء
النفخة والغازات…إليكم الحل الطبيعي لمكافحتها