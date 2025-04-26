بوتين يؤكد لويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط

أعلن الكرملين على لسان متحدثه ديمتري بيسكوف، أن بوتين أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة، وفق وكالة “إنترفاكس”.

وأضاف بيسكوف “لقد تحدث بوتين عن ذلك عدة مرات من قبل”.

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا شهدت يوماً موفقاً.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، السبت، : “البلدان قريبان جدا من اتفاق، وعلى الجانبين الآن أن يجتمعا على أعلى مستوى لوضع اللمسات الأخيرة عليه”.

للمرة الرابعة

وكان ويتكوف قد وصل إلى موسكو الجمعة، حيث التقى بوتين، للمرة الرابعة، مع مواصلة الولايات المتحدة مساعيها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

يشار إلى أن مقترحاً أميركياً كان طرح قيد البحث، وقضى على تخلي كييف عن بعض الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا لا سيما القرم، فضلاً عن انضمامها إلى الناتو، من جهة، ودفع موسكو إلى السماح لها بتقوية جيشها وتلقي دعم أوروبي أو ربما قوات أوروبية لحفظ السلام من جهة أخرى.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد أن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقا لمقتطفات من مقابلة أجراها مع قناة أميركية ونُشرت، الخميس.

وقال لافروف في هذه المقابلة عبر قناة “سي بي إس” إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يتحدّث عن اتفاق، ونحن مستعدّون لإبرام اتفاق، لكنّ بعضا من العناصر المحدّدة لا تزال تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها”.