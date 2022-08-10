الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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بوتين يبحث إمدادات الغذاء والوقود مع رئيس المجلس العسكري في مالي

منذ 5 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكان إمداد مالي بالغذاء والأسمدة والوقود في اتصال هاتفي مع أسيمي جويتا الزعيم المؤقت للدولة الواقعة في غرب أفريقيا اليوم الأربعاء، وفقا لبيان أصدره الكرملين.

وقال جويتا على تويتر إنهما تحدثا عن دعم روسيا لعملية الانتقال السياسي في مالي.

ووصل المجلس العسكري بقيادة جويتا إلى السلطة في انقلاب قبل عامين واختلف مرارا مع دول مجاورة وقوى غربية بسبب تأجيل الانتخابات وانتهاكات مزعومة من الجيش والتعاون مع مرتزقة روس في قتاله ضد تمرد إسلامي.

وعمقت مالي علاقاتها مع روسيا والتي تعود إلى الحقبة السوفيتية، بينما توترت علاقتها هذا العام مع فرنسا حليفتها القديمة والقوة الاستعمارية السابقة.

وكتب جويتا على تويتر “ناقشنا دعم روسيا الاتحادية لعملية الانتقال السياسي في مالي وأثنيت على نوعية شراكتنا التي تحترم سيادة مالي وتطلعات شعبها”.

وأعلنت فرنسا في فبراير شباط أنها ستسحب قواتها من مالي بعد أن خاضت هناك قتالا على مدى عشر سنوات مع مسلحين بعضهم له صلات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية اللذين انتشرا منذ ذلك الحين في منطقة الساحل.

ويدعم مقاتلون من مجموعة فاجنر، وهي شركة عسكرية خاصة مرتبطة بالكرملين، جيش مالي في قتاله ضد الإسلاميين منذ أواخر العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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