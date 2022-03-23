بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قضية أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هاتفيا الصراع في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان إن بينيت “عرض تقييمه للوضع بخصوص أوكرانيا في ظل اتصالاته مع قادة عدد من الدول الأجنبية، وعبر عن أفكار عديدة فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أكد دعمه لأوكرانيا قبل قمم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

تمتع إسرائيل بعلاقات مهمة مع كل من روسيا وأوكرانيا وكان بينيت يحاول لعب دور الوسيط بين الطرفين.

وتشعر اسرائيل بالقلق إزاء ما يجري في أوكرانيا فهناك ما لا يقل عن ربع مليون يهودي في أوكرانيا مؤهلون للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب “قانون العودة”.

وكان بينيت مشغولاً بأمر يراه استراتيجيا ليس له علاقة بما يجري في ساحة القتال في أوكرانيا.

وأقامت إسرائيل قناة حوار شبه دائمة مع الروس أو “جيراننا الشماليين” كما وصفهم أحد المسؤولين الإسرائيليين مؤخرا. تسيطر روسيا على سماء سوريا حيث تشن إسرائيل غارات جوية مستمرة ضد ما تقول إنها عمليات نقل الأسلحة والمسلحين المرتبطين بإيران، الدولة التي تعتبرها تهديدا وجوديا لها.