بوتين يبحث مع ماكرون وشولتس الوضع في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، تطورات الوضع حول أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، موضحا أن “الزعماء الثلاثة واصلوا مناقشة موضوع أوكرانيا”، دون ذكر التفاصيل.

وحث الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني بوتين على وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

ما أكدا على أن “حل الأزمة الأوكرانية يجب أن يأتي من مفاوضات بين كييف وموسكو”.

والأربعاء، بحث بوتين مع شولتس “خيارات الجهود السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا، ولا سيما نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف”، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الخميس، تدمير 2911 من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط الماضي، وتدمير 97 طائرة أوكرانية و107 طائرات مسيرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة من سمتهم بـ”النازيين”، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن “من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير”، مشددا على أن “تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة”.