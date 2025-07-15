بوتين يتجاهل تهديدات ترامب: سنواصل القتال حتى يحترم الغرب شروطنا

قالت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يكترث بتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات على البلاد ويعتزم مواصلة القتال في أوكرانيا حتى يأخذ الغرب شروطه من أجل السلام على محمل الجد وقد تتوسع مطالباته بالسيادة على الأراضي التي يستولى عليها مع تقدم القوات الروسية.

وذكرت المصادر أن بوتين يعتقد أن اقتصاد روسيا وجيشها قويان بما يكفي لتجاوز أي إجراءات غربية إضافية.

وأمر بوتين بغزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022 بعد مرور ثماني سنوات على القتال الذي دار في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية.

وعبر ترامب أمس الاثنين عن شعوره بالإحباط من بوتين بعدما رفض الاتفاق على وقف إطلاق النار. وأعلن ترامب عن موجة من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ سطح-جو من طراز باتريوت. وهدد أيضا بفرض عقوبات أخرى على روسيا ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوما.

وأضافت المصادر المطلعة على تفكير كبار المسؤولين في الكرملين أن بوتين لن يوقف الحرب تحت ضغط من الغرب ويعتقد أن روسيا، التي نجت من أشد العقوبات الغربية، يمكنها تحمل المزيد من المصاعب الاقتصادية ومنها تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية تستهدف مشتري النفط الروسي.

وقال أحد المصادر لرويترز شريطة عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموقف “يعتقد بوتين أن لا أحد يتحاور معه بجدية بشأن تفاصيل السلام في أوكرانيا، بما في ذلك الأمريكيون، وبالتالي سيستمر حتى يحصل على ما يريد”.

وذكر المصدر أن بوتين يعتقد أنه لم تجر مناقشات مفصلة عن أسس خطة السلام رغم المكالمات الهاتفية العديدة التي جرت بينه وبين ترامب والزيارات التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا.

وأضاف المصدر “بوتين يثمن العلاقة مع ترامب، وأجرى مناقشات جيدة مع ويتكوف، لكن مصلحة روسيا فوق كل اعتبار”.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وقالت المصادر إن شروط بوتين للسلام تتضمن تعهدا قانونيا ملزما بألا يتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا وأن تبقى أوكرانيا على الحياد وأن تُفرض قيود على قواتها المسلحة وأن تتوفر الحماية للمتحدثين بالروسية الذين يعيشون هناك، فضلا عن القبول بسيادة روسيا على الأراضي الأوكرانية التي ضمتها.

وذكرت المصادر أن الرئيس الروسي على استعداد أيضا لمناقشة منح أوكرانيا ضمانا أمنيا بمشاركة قوى كبرى رغم أن كيفية حدوث ذلك لم تتضح بعد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لن تعترف أبدا بسيادة روسيا على المناطق التي احتلتها، وإنها تحتفظ بحقها السيادي في تقرير ما إذا كانت ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي. ولم يرد مكتب زيلينسكي بعد على طلب للتعليق.

غير أن مصدرا ثانيا مطلعا على تفكير مسؤولي الكرملين قال إن بوتين يعتبر أن أهداف روسيا أهم بكثير من أي خسائر اقتصادية قد تنجم عن الضغوط الغربية، وأنه لا يشعر بالقلق من التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الصين والهند بسبب شرائهما النفط الروسي.

وقال اثنان من المصادر إن روسيا مسيطرة في ساحة المعركة وإن اقتصادها الموجه للحرب يتفوق على حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في إنتاج ذخائر رئيسية، مثل قذائف المدفعية.

وكشفت بيانات من ديب ستيت ماب، وهي خريطة مفتوحة المصدر للصراع، أن روسيا تقدمت بنحو 1415 كيلومترا مربعا في الأشهر الثلاثة الماضية، وهي تسيطر بالفعل على ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية.

وقال واحد من المصادر “الشهية تأتي مع الأكل”، أي أن بوتين قد يسعى إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي ما لم تتوقف الحرب. وأكد المصدران الآخران الشيء نفسه.

وتسيطر روسيا حاليا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في عام 2014، ومنطقة لوجانسك بالكامل في شرق أوكرانيا وأكثر من 70 بالمئة من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ومساحات من خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك.

وأعلن بوتين موقفه، وهو أن أول خمس مناطق، شبه جزيرة القرم والمناطق الأربع في شرق أوكرانيا، أصبحت الآن جزءا من روسيا ويجب أن تنسحب منها أوكرانيا قبل التوصل لأي اتفاق سلام.

وذكر المصدر أن بوتين يمكن أن يقاتل حتى تنهار دفاعات أوكرانيا وقد يوسع طموحاته لتشمل ضم المزيد من الأراضي الأوكرانية.

وقال أحد المصادر “روسيا ستتحرك بناء على ضعف أوكرانيا”.

وأضاف أن موسكو قد توقف هجومها بعد احتلال المناطق الأربع في شرق أوكرانيا إذا واجهت مقاومة شديدة، “لكنها (المناطق) إذا سقطت، سيكون هناك غزو أكبر لدنيبروبتروفسك وسومي وخاركيف”.

وقال زيلينسكي إن الهجوم الذي شنته روسيا في الصيف لا يمضي بنجاح مثلما كانت تأمل.

وذكر مسؤولون أوكرانيون كبار، يقرون بأن القوات الروسية تفوق نظيرتها الأوكرانية عددا، أن القوات الأوكرانية صامدة وتجبر روسيا على دفع ثمن باهظ في مقابل مكاسبها.