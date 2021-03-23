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بوتين يتلقى لقاح كورونا.. والكرملين يكشف حالته الصحية

منذ 50 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال بيسكوف لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “لقد تم تطعيم بوتين ضد فيروس كورونا، وهو في حالة صحية جيدة”.

وأضاف “غدا لدى الرئيس الروسي يوم عمل كامل”.

وكان بوتين، قد قال أمس، في اجتماع حول التطعيم ضد فيروس كورونا عبر مؤتمر بالفيديو: “اليوم يمكننا القول بثقة، أن الممارسة تؤكد موثوقية وأمن اللقاحات الروسية تمامًا. علاوة على ذلك، لا توجد عقاقير أجنبية أخرى مماثلة تظهر مثل هذه الدرجة العالية من الحماية”.

وشدد على أن “هذا نجاح مؤكد لعلمائنا واختصاصيينا المحليين”.

كما كشف اعتزامه تلقي لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التطعيم يجب أن يكون طوعيا تماما.

وتابع “التطعيم، بالطبع خيار طوعي وشخصي لكل شخص. وبالمناسبة، أنا اعتزم القيام بذلك غدا”.
وأجاب بدوره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول اللقاح الذي سيأخذه بوتين قائلا: “أحد اللقاحات الثلاثة الروسية، كلها جيدة ويمكن الاعتماد عليها”.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت “سبوتنيك V” كأول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19″، في آب/ أغسطس 2020، الذي طوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح “سبوتنيك V” فاعلية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح “سبوتنيك V”، واحداً من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس “كورونا” في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

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