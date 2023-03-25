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بوتين يتوعّد الغرب.. ويُعلن نشر أسلحة نوويّة تكتيكية في بيلاروسيا

منذ 52 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ موسكو ستردّ على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مشيرًا إلى أنّ روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد.

وصرح بوتين: “يجب أن أقول إنه لدى روسيا، بالطبع، ما ترد به. ومن دون مبالغة، لدينا مئات الآلاف، مئات الآلاف، من هذه القذائف. ولم نستخدمها بعد”.

واعتبر بوتين أنّ أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة سيعملون في الواقع ضد شعوبهم ويلوثون المناطق المزروعة، ولفت إلى أن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيرسلها الغرب إلى كييف لا تعتبر من أسلحة الدمار الشامل، لكنها تترك غبارًا مشعًا، وبالتالي فهي خطيرة جدًا.

نشر أسلحة نووية تكتيكية

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الروسي أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا.

وأشار بوتين على قناة “روسيا-24” إلى أن المرابض اللازمة لهذه الطائرات قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وستصبح جاهزة اعتبارا من يوليو المقبل.

وشدد على أن سبب هذه الخطوة إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أن بيلاروسيا طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.

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