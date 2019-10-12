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بوتين: يجب تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي وهذا ينطبق على جميع الدول

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جميع القوات الأجنبية غير الشرعية في سوريا يجب أن تغادر أراضيها، وشدد على أن روسيا ستفعل الشيء نفسه إذا قررت القيادة الجديدة للبلاد إنها لا تحتاج إلى وجود روسي على أراضيها.

وأضاف بوتين في مقابلة مع “آر تي” وسكاي نيوز والقناة العربية، “كل من يتواجد على أراضي دولة أخرى بشكل غير شرعي، وفي هذه الحالة سوريا، عليه مغادرة المنطقة، وهذا ينطبق على جميع الدول، وإن أعلنت القيادة الشرعية المستقبلية في سوريا، أنها لا تحتاج إلى وجود القوات الجوية الروسية في المنطقة فسوف تخرج من المنطقة”.

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وأشار بوتين، “لن تحطم الهجمات على الناقلات والبنية التحتية النفطية في منطقة الخليج الفارسي (العربي) التعاون بين روسيا والدول العربية، بما في ذلك في إطار اتفاق أوبك +”.

كما صرح الرئيس الروسي، سابقا، بوجود الآلاف من المسلحين شمالي سوريا، والحاجة إلى تعبئة أجهزة الاستخبارات ببلدان رابطة الدول المستقلة من أجل القضاء على تهديدات خروجهم من سوريا إلى دول أخرى.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الاول، إطلاق عملية “نبع السلام” في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم “داعش” الإرهابي .

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