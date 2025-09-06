بوتين يحث قطاع الفضاء الروسي على تطوير محركات صواريخ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. سبوتنيك عبر رويترز

حث الرئيس فلاديمير بوتين قيادات قطاع الفضاء أمس الجمعة 5\9\2025 على المضي قدما في جهود لتطوير محركات صواريخ تعزيز لمركبات الإطلاق الفضائية والبناء على سمعة روسيا الطويلة الأمد في ريادة مجال تكنولوجيا الفضاء.

وتوجه بوتين إلى مدينة سمارا بجنوب روسيا، حيث التقى متخصصين في القطاع وقام بجولة في مصنع لتصنيع محركات الطائرات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن روسيا لا تزال قوة رائدة في تطوير قطاع الفضاء.

ونقلت الوكالات عن بوتين قوله في وقت متأخر من يوم الجمعة “من المهم تجديد القدرة الإنتاجية باستمرار فيما يتعلق بمحركات صواريخ التعزيز”.

وأضاف “من خلال ذلك، يجب ألا نلبي احتياجاتنا الحالية والمستقبلية فحسب، بل يجب أن نتحرك بنشاط في الأسواق العالمية وأن نكون منافسين ناجحين”.

وأشار بوتين إلى نجاح روسيا في تطوير ابتكارات في مجال إنتاج المحركات، لا سيما في قطاع الطاقة، على الرغم من فرض الدول الغربية عقوبات مرتبطة بغزو موسكو لأوكرانيا في 2022.