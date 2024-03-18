بوتين يحذر: نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يشعل حربا عالمية ثالثة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يقود العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة، لكنه قال إنه لا يعتقد بأن أحدا له مصلحة في ذلك.

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها وكالات الإعلام الروسية بعد أن أظهرت النتائج الأولية تحقيقه انتصارا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، إن احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الأطلسي ووجود قوات غربية في أوكرانيا سيدفع العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة.

وهاجم الرئيس الروسي، السياسات الغربية ، مؤكدا استمرار تقدم الجيش الروسي على مختلف الجبهات في أوكرانيا.

وقال بوتين إن فوزه في الانتخابات يظهر إلى أي مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي، مشيرا إلى أن فوزه سيسمح بتماسك المجتمع الروسي.

وهاجم الرئيس الروسي السياسات الغربية، قائلا ” إن لا ديمقراطية في الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية”.

وفي رده على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد فيها أن فرنسا ستطلب من روسيا، عقد هدنة أثناء الأولمبياد، قال بوتين إن على بلاده أن تنجز المهام المرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتعزيز قوة الجيش، مشيرا إلى أن ذلك على رأس الأولويات.

واستدرك بوتين قائلا “فرنسا يمكنها أن تلعب دورا في التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا”.

وأشار إلى أن “على روسيا أن تكون أكثر قوة وفعالية”، مؤكدا أنه “واثق في إنجاز كل الخطط وتحقيق جميع الأهداف”.

وتابع: “علينا أن ننجز مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وينبغي للجيش أن يكون أقوى”، مبينا أن قوات الجيش تتقدم هناك كل يوم.

وعلق بوتين على الروس الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا، قائلا “توجد أربع مجموعات من 2500 فرد.. وفقدت تلك المجموعات 800 فرد”.

وأشار بوتين إلى أن ️هناك شروطا لمزيد من المضي قدما حتى تصبح روسيا أقوى وأقوى وأكثر فعالية، مشددا على أن ️مصدر السلطة في روسيا الاتحادية هو الشعب الروسي.

كما أعرب عن شكره للمواطنين الروس الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انتهت الأحد، وأضاف: “أوجه كلمات شكر خاصة لجنودنا الذين لا يدخرون جهدا في سبيل الدفاع عن الوطن”.

وأكد الرئيس الروسي، أن قلة عدد الشكاوى في مقر الانتخابات الرئاسية الروسية يعكس جودة العمل المبذول، ووصف بوتين نتائج الانتخابات بأنها علامة ثقة من جانب المواطنين وأملهم في إنجاز كل شيء.

وقال بوتين تعليقا على المحاولات الخارجية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية: “أعتقد أنهم سيتصرفون بشكل أكثر تطورا، لكنهم لن يغيروا أهدافهم بشأن روسيا الاتحادية”.