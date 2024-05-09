بوتين يحذز: قواتنا النووية الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة

خلال العرض العسكري السنوي لإحياء “عيد النصر” في موسكو، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات بلاده النووية الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة.

كما أضاف أن الغرب يحاول إثارة الصراعات والعداء بين الدول في العالم، ويسعى لاحتواء مراكز التنمية السيادية، حسب ما نقلت وكالة تاس.

واستغل بوتين المناسبة للإشادة بجنوده والمحاربين القدامى في جيشه ولاستعراض المعدات العسكرية الروسية التي يأمل بأن يراها الجميع حول العالم.

وكان الرئيس الروسي أكد مراراً بأن الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا حاليا هي معركة وجودية في وجه “النازية”.

إلى هذا، عززت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة الروسية قبيل عرض هذا العام الذي يأتي على وقع سلسلة هجمات أوكرانية بالمسيّرات تستهدف الأراضي الروسية.

وجرت بروفات ليلية قبله بأسابيع فيما أغلقت أجزاء من وسط موسكو من أجل مرور المركبات العسكرية ورفعت لافتات ضخمة على طول جدران الكرملين في الساحة الحمراء.

أتت هذه الاحتفالات بعد يومين على تعهّد بوتين خلال حفل تنصيب باذخ الثلاثاء بتحقيق “النصر” للروس، ليبدأ ولاية رئاسية خامسة قياسية.

كما كثّف بوتين أيضا تهديداته النووية مصدرا أوامر في وقت سابق هذا الأسبوع للجيش الروسي، لإقامة تدريبات على الأسلحة النووية تشارك فيها قوات سلاح البحرية والجنود المتمركزين قرب أوكرانيا.

والعام الماضي، تخلت روسيا عن مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وانسحبت من اتفاق رئيسي مع الولايات المتحدة يهدف لمنع انتشار الأسلحة.